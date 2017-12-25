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7:40   25 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

Граната взорвалась в одном из общежитий города Запорожье, Днепровская область, Украина. Об этом сообщили местные СМИ.

От взрыва погибли два человека. По информации ведомств, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей подруге.

Между парой по каким-то причинам развязался конфликт, в ходе которого была взорвана граната. Девушка погибла на месте. Мужчину увезли на карете скорой помощи, но он скончался по дороге в госпиталь.

Автор: Павел Никифоров
#украина #чп #взрыв гранаты
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