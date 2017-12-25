Пьяный водитель протаранил автомобиль в Новосибирске

Авария произошла в Центральном районе города Новосибирска, сообщает ГИБДД.

ДТП произошло в минувшую субботу, 23 декабря, на перекрестке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. Водитель Volkswagen Touareg врезался в автомобиль Mercedes, который от удара выбросило на «встречку», где он врезался в Honda Accord.

По словам очевидцев аварии, водитель Volkswagen был очень пьян и не понимал, что происходит. Местные СМИ пишут, что мужчина не является хозяином автомобиля, в котором ехал и устроил аварию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, о пострадавших не сообщается.

Ранее МЧС предупредило жителей Новосибирской области об ухудшении погоды. По данным ведомства, на регион надвигается метель и сильный ветер.