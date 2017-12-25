Представитель Яценюка рассказала о целях его визита в Швейцарию

Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила, для чего он прибыл в Швейцарию.

По словам Лаппо, экс-глава украинского правительства прилетел в Швейцарию по семейным делам, никаких официальных и деловых встреч Яценюк проводить в стране не планировал. Она отметила, что поездка является приватной и семейной.

В минувшую субботу, 23 декабря, Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы представителями Интерпола. Позже стало известно, что нет никаких официальных препятствий для того, чтобы бывший премьер Украины передвигался по миру, сообщили в украинском МВД. Через некоторое время Яценюка отпустили. в Интерплое сообщили, что задержание политика не было связано с запросом ФСБ России.