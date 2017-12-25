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Лавров: Сроки проведения встречи Путина и Трампа пока не обсуждаются
Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

 Представитель Яценюка рассказала о целях его визита в Швейцарию

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6:46   25 Декабря 2017
Весь мир
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Япония призвала усилить нажим на КНДР

Япония призвала усилить нажим на КНДР

В Токио считают, что соблюдение санкций против КНДР лишит страну твердой валюты. Об этом заявил генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

Он отметил, что достижение данной цели возможно в случае соблюдения новой резолюции Совбеза ООН наряду с прошлыми. Политик призвал «до предела» усилить давление на Пхеньян и прийти к тому, чтобы администрация Северной Кореи изменила свою политику.

Суга указал на важность сотрудничества с Китаем и Россией в этом вопросе. Совет Безопасности ООН принял очередную резолюцию против КНДР 22 декабря.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #япония #совбез оон
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