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Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

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6:35   25 Декабря 2017
Весь мир
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Трамп рассказал, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности

Трамп рассказал, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter похвастался, что ему удалось отстоять фразу Merry Christmas.

По словам Трампа, теперь люди снова стали говорить: «Счастливого Рождества!», а сам он гордится, что ему удалось возглавить контрнаступление против нападения на это выражение. По мнению президента США, крупные СМИ и фирмы старались избегать этой фразы и не использовать символику Рождества в рекламе и материалах в целях политкорректности.

Трамп не раз говорил, что таким образом идет сознательная атака на традиционные ценности граждан США. Ряд СМИ отмечал, что фраза «Счастливых праздников» стала популярнее фразы «Счастливого Рождества», так как на конец декабря и начало января приходится ряд других религиозных и гражданских праздников.

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #весь мир #рождество #merry christmas
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