Трамп рассказал, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter похвастался, что ему удалось отстоять фразу Merry Christmas.

По словам Трампа, теперь люди снова стали говорить: «Счастливого Рождества!», а сам он гордится, что ему удалось возглавить контрнаступление против нападения на это выражение. По мнению президента США, крупные СМИ и фирмы старались избегать этой фразы и не использовать символику Рождества в рекламе и материалах в целях политкорректности.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2017

Трамп не раз говорил, что таким образом идет сознательная атака на традиционные ценности граждан США. Ряд СМИ отмечал, что фраза «Счастливых праздников» стала популярнее фразы «Счастливого Рождества», так как на конец декабря и начало января приходится ряд других религиозных и гражданских праздников.