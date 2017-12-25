Посол КНР: нельзя решать проблему Северной Кореи военным путем

Посол Китая в России Ли Хуэй заявил, что проблему с КНДР нельзя решать насильственными методами.

Накануне дипломат дал интервью РИА Новости. Он отметил, что точка зрения Пекина полностью совпадает с мнением Москвы. Ли Хуэй отметил, что военный способ только усугубит ситуацию и повлечет за собой серьезные последствия.

Посол заявил, что каждая сторона конфликта должна работать над укреплением доверия. Каждое государство должно «сохранят выдержку», сообщил дипломат. Проблему вокруг КНДР можно решить только совместными усилиями, заключил Ли Хуэй.