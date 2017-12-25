МЧС прогнозирует лавинную опасность в 11 районах Сахалинской области

Главное управление МЧС по региону сообщает, что в 11 районах области ожидается лавинная опасность.

По сообщению ведомства, опасность коснется Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска. К вечеру понедельника, 25 декабря, в регионе ожидается сильный снегопад и усиление ветра местами до 40 метров в секунду, а также налипание снега на провода.

Паромную переправу на материк закрыли, а в ряде школ отменили уроки. МЧС сообщает о том, что энергетики региона переведены в режим повышенной готовности из-за возможных ЧП. В режиме готовности находится 46 аварийно-восстановительных и оперативно выездных бригад, в которые входит 164 человека, а также более 60 единиц спецтехники.