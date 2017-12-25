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Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине

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4:49   25 Декабря 2017
Весь мир
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Премьер-министр Косово выступил против участия РФ в переговорах с Сербией

Премьер-министр Косово выступил против участия РФ в переговорах с Сербией

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сообщил, что не видит серьезных причин для участия России в переговорах с Сербией.

Слова политика привели РИА Новости. Ранее сербские власти предложили Москве посодействовать в переговорах с Приштиной, столицей частично признанной Республики Косово.

Харадинай отметил, что у России нет «никакой роли» в данном вопросе. Премьер не считает необходимым призывать тех, кто не задействован в этой проблеме. Политик подчеркнул роль США, заявив, что Вашингтон всегда присутствовал при диалоге Сербии и Косово.

Автор: Павел Никифоров
#россия #косово #харадинай
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