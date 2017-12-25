Япония может закупить самолеты F-35B у США

Власти Японии подняли вопрос о закупке американских истребителей F-35B. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации издания, японская сторона намерена сделать это в оборонительных целях. В стране полагают, что соседняя КНР наращивает военный потенциал в прилегающих водах.

Токио, в случае закупки истребителей, сможет использовать свои корабли в качестве легких авианосцев. Сейчас судна используют для транспортировки и в качестве стартовой площадки вертолетов. Япония уже закупила порядка 40 самолетов серии F-35А. Модель B может войти в эту партию. Истребители, по задумке администрации Токио, можно применять для обороны отдаленных островов, где отсутствуют аэропорты с достаточно длинными взлетными полосами.