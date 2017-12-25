Четыре человека погибли при взрыве грузовика с пиротехникой в Мексике

В Мексике взорвался грузовик с пиротехникой. По информации портала Red113, инцидент унес жизни четырех человек.

Грузовик врезался в дерево на участке трассы между городами Патскуаро и Уруапан. Столкновение повлекло за собой возгорание.

Водитель и трое пассажиров не смогли выбраться из транспортного средства. Данный случай для Мексики не первый, поскольку большинство праздников принято отмечать с использование пиротехники. Ранее в этом месяце так же четыре человека погибли от взрыва пиротехники на одном из складов страны.