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0:32   25 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Порошенко намерен праздновать Рождество дважды

Порошенко намерен праздновать Рождество дважды

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет отмечать рождественские праздники дважды. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Политик сообщил, что каждый человек имеет право на выбор собственного календаря. Государство в этом вопросе должно дать такое право.

Порошенко добавил, что решил праздновать Рождество дважды. Поэтому он присоединился к католическому празднику. Украину президент назвал «уникальной» страной, с терпимостью относящейся к другим вероисповеданиям.

Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #рождество
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