Порошенко намерен праздновать Рождество дважды

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет отмечать рождественские праздники дважды. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Политик сообщил, что каждый человек имеет право на выбор собственного календаря. Государство в этом вопросе должно дать такое право.

Порошенко добавил, что решил праздновать Рождество дважды. Поэтому он присоединился к католическому празднику. Украину президент назвал «уникальной» страной, с терпимостью относящейся к другим вероисповеданиям.