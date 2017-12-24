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Как в Сибири люди Навального кандидатом в президенты выдвигали

Как в Сибири люди Навального кандидатом в президенты выдвигали

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14:19   24 Декабря 2017
Россия
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Как в Сибири люди Навального кандидатом в президенты выдвигали

Как в Сибири люди Навального кандидатом в президенты выдвигали

Ранее, 18 декабря, Алексей Навальный объявил о проведении 24 декабря собраний избирателей в 20 городах России, чтобы те выдвинули его на выборы президента следующего года.

Об этом он заявил на своем Youtube-канале.

Блогеру требовалось по 500 человек в каждом городе для поддержки его самовыдвижения. Такая норма прописана в федеральном законе «о выборах президента РФ». И его сторонники вышли. Только в существенно меньших количествах. Сторонники Навального собрались на площадях и улицах, тогда как сам «кандидат» отсиживался в шатре в Москве.

Собрались также избиратели в Красноярске, где сейчас около восьми градусов ниже нуля. И хотя данное мероприятие подразумевало исключительно собрание, в Сибири оно переросло в настоящий митинг. Люди в отсутствии кандидата потребовали главу ЦИК Эллу Памфилову допустить Навального до выборов.

Сама руководитель Центризбиркома ранее объясняла, что Навальный не может участвовать в выборах из-за непогашенной судимости. Тем не менее она пообещала рассмотреть все заявки кандидатов.

Автор: Юлия Халус
#россия #выборы #навальный #новости #общество
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