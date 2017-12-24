​​​​​​​Полонский прибыл в ЦИК подавать документы для участия в выборах 2018 года

Бизнесмен Сергей Полонский, которого ранее инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты России, прибыл в ЦИК, чтобы подавать документы в качестве самовыдвиженца.

Об этом в воскресенье из Центрального Избирательного комитета сообщает РИА Новости.

«Да, сегодня, конечно. Мы все доделали, сейчас попьём кофе и пойдем подавать», - сказал Полонский журналистам.

Напомним: ранее в воскресенье СМИ сообщили, что Полонский выступил перед инициативной группой, выдвинувшей его в качестве кандидата в президенты РФ, со своей предвыборной программой. В частности, Полонский предлагает рассматривать Россию, как большой девелоперский проект и переложить руководство страной на предпринимателей, которые по своей сути являются более прагматичными и не заинтересованными в раздувании конфликтов.