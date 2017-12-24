Закону вопреки: инициативная группа выдвинула Навального кандидатом в президенты

Группа активных граждан из Москвы поддержала выдвижение блогера Алексея Навального в президенты России. Мероприятие активисты проводят на пляже в Серебряном бору в Москве.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, ее заместители, эксперты-политологи неоднократно заявляли, что осужденный условно по делу о хищении средств компании «Кировлеса» из-за непогашенной судимости не имеет права баллотироваться. По закону «О выборах президента Российской Федерации», блогер сможет рассматривать себя как кандидата в главы государства только через 10 лет после предстоящих выборов.

При этом Памфилова заверила, что ЦИК будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента, которые поступят в комиссию после проведения предвыборных мероприятий по выдвижению.

Доля самовыдвижения претенденту достаточно собрать 500 подписей в свою поддержку. По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией («штаб Навального») Ивана Жданова , 742 участника собрания проголосовали «за». «Против» и «воздержался» в документе не присутствуют. Юрист добавил, что Навальный и его уполномоченные подадут документы на регистрацию сегодня.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная компания стартовала неделю назад.