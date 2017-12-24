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13:48   24 Декабря 2017
Весь мир
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​​​​​​​Грибаускайте заявила, что не отказывается от сотрудничества с РФ

​​​​​​​Грибаускайте заявила, что не отказывается от сотрудничества с РФ

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что геополитическая ситуация меняется и она готова сотрудничать с Россией без каких-либо предварительных условий.

С таким заявлением литовский лидеры выступила впервые за несколько последних лет. Ее слова в воскресенье приводит информационный интернет-портал 15min.lt.

«Всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам», - заявила Грибаускайте, отметив при этом: - «Наш сосед останется сложным, но не хотелось бы махнуть рукой или сказать, что не надо общаться».

По мнению президента Литвы, все меняется и на этом фоне необходимо сохранять способность быть готовым к переменам, и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь при этом от своих ценностей. Грибаускайте отметила, что литовские политики и дипломаты готовы к сотрудничеству с соседями, которых не выбираешь, так как это сотрудничество может поспособствовать интересам людей и защищенности государства.

При этом, по ее словам, Литва, выстраивая отношений с РФ, намерена придерживаться ценностных категорий, в которые входят: отказ России от якобы оккупированных территорий, прекращение вмешательств в выборы в других странах и подкупа политиков, а также отказ от попыток силой навязывать свои интересы.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #литва #сотрудничество #весь мир #грибаускайте #готовность #взаимоотношения с россией
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