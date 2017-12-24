Блокировка аккаунтов Кадырова – неправомерное «затыкание ртов»

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram.

Интерфакс процитировал слова председателя Госдумы: «Это нарушение прав на общение, информирование. Нарушение международного права. Опасный прецедент… Из принципа взаимности мы должны поступать так же».

Спикер подчеркнул, что Кадыров ничего не нарушал, а блокировка его аккаунтов – «затыкание ртов».

23 декабря страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны для подписчиков. В связи с этим глава Чечни завел аккаунт в соцсети Mylistory и намерен доносить до читателей свое видение текущих процессов общественной и политической жизни там.