Электричка насмерть сбила женщину под Москвой

Женщина, переходившая железнодорожные пути на станции «Сергиев посад» под Москвой погибла после того, как ее сбил электропоезд.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу управление МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

«На станции «Сергиев посад» женщина получила смертельную травму. Она переходила железнодорожные пути по настилу», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что машинист, заметив женщину, использовал звуковой сигнал, чтобы предупредить ее об опасности. Однако женщина на него не отреагировала и избежать наезда на нее не удалось. Погибшей женщине на вид 40-45 лет. Более о погибшей на данный момент ничего не сообщается. Транспортные полицейские начали проверку по факту гибели человека.

Напомним: ранее на этой неделе СМИ сообщили о том, что в Петербурге электричка насмерть сбила девушку, перебегавшую железнодорожные пути в наушниках.