Иран: Женева не поможет Сирии, вся надежда на Астану

В сирийском урегулировании Тегеран не ожидает положительного исхода от женевского процесса. Более перспективен астанинский формат. Такое заявление сделал спикер исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани в ходе беседы со спикером Госдумы российского парламента Вячеславом Володиным.

По словам Ларджани, Женева только замедляет процесс урегулирования в САР, «питательной средой» для достижения стабильности он видит площадку в Казахстане — астанинский процесс, где гарантами выступают Россия и Турция. Иранский спикер также отметил, что присутствие военных США в Сирии и в северной части Ирака деструктивно.