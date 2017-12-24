Семь человек погибли в Афганистане в результате взрыва

На юге Афганистана в провинции Гильменд в воскресенье прогремел взрыв, жертвами которого стали не менее семи местных жителей.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Khaama Press. Отмечается, что взрыв прогремел в районе Марджа. Источник в силовых структурах Афганистана уточнил, что мина была установлена у дороги и транспортное средство с мирными афганцами задело ее при движении. Ответственность за террористический акт на данный момент не взяла на себя ни одна из радикальных или экстремистских группировок, орудующих в регионе.