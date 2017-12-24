Кто защитит этих людей? Экс-функционер ФБК обвинил Навального в пренебрежении к сторонникам

Непонятно, почему нельзя сразу предупредить людей, что митинг 24 декабря не согласован, сетует бывший функционер ФБК, правозащитник Виталий Серуканов.

В прошлый четверг, 21 декабря, Серуканов рассказал в Facebook о кризисе в избирательном штабе блогера Алексея Навального. Президентская кампания того провалилась и пожертвованные на нее средства сторонников «ушли в никуда». Уйти от ответа, объясняет бывший соратник блогера, глава штаба Леонид Волков решил «через море задержаний, арестов и отрицательный резонанс». Всегда можно свалить все на власть, которая не согласовала митинг. Хотя имелись и другие варианты провести встречу избирателей.

В ответ на этот рассказ, делится Серуканов, Навальный назвал его «агентом Кремля». Интересно, что тот повторил обвинение, которое так часто звучит именно в его адрес. Правозащитник заметил, что для оппозиционного кандидата такая риторика совершенно недостойна. Он также оценил слова Навального о нем как о «расчехлившемся волонтере».

«Алексей, пять лет я работал на всех твоих кампаниях. Помогал тебе, был твоим доверенным лицом в 2013 году, пахал на Костромской кампании, пахал на кампании демократической коалиции, и сейчас ты говоришь, что я просто волонтер, которых у тебя якобы 190 тысяч. Ты сам то веришь, что в этой кампании есть 190 тысяч волонтеров, которые готовы принимать активное участие в кампании», — удивляется экс-функционер.

Однако больше всего Серуканова возмущает пренебрежительное отношение блогера к своим избирателям. Митинг 24 декабря, объясняет он, не согласован. Значит, каждого, кто выйдет на эту демонстрацию, могут арестовать. Люди могут получить реальный уголовный срок. Тогда как организаторы отделаются административными арестами.

«Почему нельзя нормально сказать, что мероприятие не согласовано? Что люди, которые на него отправляются, отправляются на свой страх и риск. У них есть выбор, но им ведь нужно объяснить, чем может обернуться этот выбор. Ты просто вспомни, кто защищает этих людей во время и после таких мероприятий», — обращает внимание правозащитник.

Серуканов подчеркивает, что людей, задержанных на несанкционированных митингах, не защищает штаб. Их интересы потом отстаивают юристы и адвокаты других правозащитных компаний.