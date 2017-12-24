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12:50   24 Декабря 2017
Весь мир
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Володин: Недопустимо вмешиваться в дела других стран под видом борьбы с терроризмом

Володин: Недопустимо вмешиваться в дела других стран под видом борьбы с терроризмом

Вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с международным терроризмом недопустимо. Об этом в воскресенье заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

С таким заявлением Володин выступил на международной конференции, посвященной проблемам борьбы с терроризмом. В конференции участие принимают парламентарии из Афганистана, Китая, Турции, Пакистана и Ирана.

«Вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Такой подход не учитывает интересы безопасности стран, подрывает их государственные институты, ведет к росту террористической угрозы», - заявил спикер нижней палаты российского парламента.

Володин также отметил, что примером незаконных действий на территории других государств без согласования с их правительствами и Совбезом ООН являются американские военные операции в Ливии, Ираке и Сирии. Последствия незаконных действий США и их союзников по коалиции, по словам Володина, стала хроническая нестабильность на Ближнем востоке и в странах Северной Африки, при том, что позиции террористов в этих регионах не ослабляются, а наоборот усиливаются.  

Автор: Александр Люблинский
#госдума #володин #политика #весь мир #борьба с терроризмом #вмешательство #другие страны
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