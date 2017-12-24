​​​​​​​Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты РФ

В спортивном комплексе «Крылатское» в Москве в воскресенье прошло мероприятие, в ходе которого инициативная группа граждан, состоящая из 520 человек, выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя также выступление бизнесмена, в котором была озвучена его предвыборная программа.

«Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов», - заявил Полонский, отметив также: - «Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия - развиватель».

При этом самовыдвиженец указал собравшимся на то, что 45-м президентом США стал его коллега по профессии – бизнесмен Дональд Трамп, и заявил, что будущее за теми людьми, которые умеют созидать. В ходе выступления Полонский предложил относиться к России, как к большому девелоперскому проекту, и, кстати, напомнил о своем 25-летнем опыте работы девелопером

«России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», - отметил бизнесмен, добавив, что в его планах добиться переезда Государственной Думы и Совета Федерации в комплекс «Москва-сити».

По словам Полонского, он намерен подать в ЦИК все необходимые документы в воскресенье. Напомним: срок подачи документов для самовыдвиженцев заканчивается 7 января 2018 года, а кандидатов от партий - 12 января. Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.