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12:14   24 Декабря 2017
Россия
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«Жуликам назло»: Журналист Лурье заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ

«Жуликам назло»: Журналист Лурье заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ

Известный громкими журналистскими расследованиями, посвященными коррупции, Олег Лурье заявил о намерении баллотироваться в президенты России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем сообщении он написал, что более четверти века занимается журналистскими расследованиями коррупции. Поэтому в основу предвыборной программы решил заложить «борьбу с жуликами и ворами».

Там же он упомянул другого борца с коррупцией – блогера Алексея Навального. По словам Лурье, блогер также относится к категории «жуликов и воров», так как обманывает тысячи избирателей, зная, что по закону права баллотироваться не имеет. При этом он «успешно собирает деньги на выборы». Также ворами Лурье называет чиновников, имеющих роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета. Сегодня журналист намерен сдать документы в ЦИК России.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #выборы #политика #лурье
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