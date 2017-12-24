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11:59   24 Декабря 2017
Россия
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Володин призвал создать единый международный список террористических группировок

Володин призвал создать единый международный список террористических группировок

Для успешной борьбы с боевиками необходимо создать единый международный список террористических организаций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

По его словам, для эффективной борьбы с глобальной угрозой важно иметь «единый понятийный аппарат, не допускающий двойного толкования действий преступников». Поэтому, по убеждению Володина, необходимо создать единый список террористических организаций.

В конференции участвуют представители законодательных органов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана и Турции.

В своем выступлении российский спикер отметил, что в межпарламентском взаимодействии необходимо противодействовать радикализации на основе общественных и политических настроений. По его словам, для этого требуются единые правоприменительные подходы к ответственности за публичные призывы, пособничество, подстрекательство к терроризму, а также за его публичное оправдание. Володин подытожил: «Важнейшей задачей парламентариев является синхронное развитие соответствующих национальных законодательных норм».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #терроризм #володин #политика
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