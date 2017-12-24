Володин призвал мировые СМИ сдержаннее освещать террористическую деятельность

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на первой региональной межпарламентской конференции по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, заявил, что мировым СМИ следует проявлять сдержанность в вопросах подачи информации.

По словам Володина несдержанность СМИ в освещении некоторых вопросов, в частности деятельности террористов, может спровоцировать в обществе экстремистские настроения. При этом он выступил за принятия в рамках Организации объединенных наций концепции Добровольных контртеррористических ограничений официальных лиц и Средств массовой информации.

Володин пояснил, что данная концепция предполагает «сдержанность СМИ» в вопросах информационного нагнетания, которое способно спровоцировать в обществе экстремистские настроения. Он также отметил, что невозможно нанести поражение террористам на идеологическом фронте, не создав в обществе атмосферы непринятия экстремистских идей.