Десять человек госпитализировали в Москве после ДТП с заказным автобусом

Число пострадавших при столкновении заказного автобуса, перевозившего детей, с осветительным столбом на западе российской столицы, которое произошло накануне, возросло до десяти человек.

Об этом в воскресенье утром сообщает РИА Новости, со ссылкой на собственный источник в московских экстренных службах. Напомним: накануне СМИ сообщали о дорожном происшествии на западе Москвы – на улице Нижние Мневники, когда автобус с детьми врезался в мачту освещения. Сообщалось, что в результате столкновения, по предварительным данным, пострадали восемь человек.

«По уточненным данным, в результате ДТП с участием заказного автобуса госпитализированы десять человек, в том числе семь детей», - говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии пострадавших в ДТП к настоящему моменту не приводится.