Российский подводный дрон приступит к исследованию объекта, похожего на подлодку «Сан-Хуан»

У брегов Аргентины обнаружен очередной объект, по размерам и очертаниям похожий на подлодку «Сан-Хуан», пропавшую более месяца назад. К месту идет судно «Мальтийские острова» с российским необитаемым телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера плюс» на борту.

В ВМС Аргентины пояснили, что новый объект обнаружен экипажем эсминца «Саранди». Также в ведомстве добавили, что сегодня из уругвайского Монтевидео в зону поисков субмарины вновь вышло судно «Янтарь» ВМФ России. Оно будет на месте и приступит к поискам в понедельник.

Подлодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» прекратила сеансы связи 15 ноября. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщал об аварии. На борту субмарины находились 44 человека.