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12:00   24 Декабря 2017
Весь мир
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«Его ничто не остановит»: Месси обыграл мадридский «Реал» в одной бутсе

«Его ничто не остановит»: Месси обыграл мадридский «Реал» в одной бутсе

Болельщики назвали этот эпизод доказательством того, что испанец - лучший футболист мира.

Накануне, 23 декабря, «Реал Мадрид» принял у себя каталонскую «Барселону» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Традиционное Эль-Класико завершилось счетом 3–0 в пользу «Барсы». Решающий гол забил Алеш Видаль с невероятной голевой подачи Лионеля Месси. Тот в очередной раз доказал свое мастерство, сделав голевой пас в одной бутсе. Футболист буквально отбил мяч ногой в одном носке.

 

Болельщики всего мира «взревели» в восторге от очередной выходки испанца. Люди замечают, что данный эпизод доказывает, что Месси действительно лучший игрок мира.

 

 

Другие подчеркивают, что Месси - гений. Кажется, что ничто не может остановить его на пути к победе.

 

 

Даже так.???? #голевой #пас #от #месси #носком #одна #бутса

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Портал во «ВКонтакте» «Спортивные новости» замечает, что болельщики с радостью бы посмотрели на такую игру в Нижнем Новгороде в рамках чемпионата мира по футболу следующего года.

 

Лионель Месси признан лучшим бомбардиром «Барселоны» и сборной Аргентины. На его счету только в 2017 году 54 гола. Он также является обладателем четырех «Золотых бутс» и четырех «Золотых мячей ФИФА». Это далеко не все трофеи в его коллекции.

Автор: Юлия Халус
#футбол #спорт #барселона #новости #общество #весь мир #лионель месси #реал мадрид
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