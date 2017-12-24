«Его ничто не остановит»: Месси обыграл мадридский «Реал» в одной бутсе

Болельщики назвали этот эпизод доказательством того, что испанец - лучший футболист мира.

Накануне, 23 декабря, «Реал Мадрид» принял у себя каталонскую «Барселону» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Традиционное Эль-Класико завершилось счетом 3–0 в пользу «Барсы». Решающий гол забил Алеш Видаль с невероятной голевой подачи Лионеля Месси. Тот в очередной раз доказал свое мастерство, сделав голевой пас в одной бутсе. Футболист буквально отбил мяч ногой в одном носке.

Болельщики всего мира «взревели» в восторге от очередной выходки испанца. Люди замечают, что данный эпизод доказывает, что Месси действительно лучший игрок мира.

Другие подчеркивают, что Месси - гений. Кажется, что ничто не может остановить его на пути к победе.

Месси отдал голевой пас без бутсы. Гений Его ничто не остановит. https://t.co/7FEoI5wrA4 pic.twitter.com/8vsv4R5xat — Юра Вавилов (@XTvmO6RszKNTq9Q) December 23, 2017

Портал во «ВКонтакте» «Спортивные новости» замечает, что болельщики с радостью бы посмотрели на такую игру в Нижнем Новгороде в рамках чемпионата мира по футболу следующего года.

Лионель Месси признан лучшим бомбардиром «Барселоны» и сборной Аргентины. На его счету только в 2017 году 54 гола. Он также является обладателем четырех «Золотых бутс» и четырех «Золотых мячей ФИФА». Это далеко не все трофеи в его коллекции.