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11:25   24 Декабря 2017
Россия
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Водитель автобуса, перевернувшегося в Коми, пять раз за год привлекался за нарушения ПДД

Водитель автобуса, перевернувшегося в Коми, пять раз за год привлекался за нарушения ПДД

Руководитель пресс-службы Управления ГИБДД МВД по республике Коми Александр Некрасов заявил, что водителя экскурсионного автобуса, перевернувшегося в ночь на воскресенье, в течение года пять привлекали за нарушение ПДД.

Слова Некрасова в воскресенье утром приводит ТАСС. В частности, по его словам, водителя привлекали за несоблюдение дорожных знаков, непредоставление преимущества пешеходу, непристегнутый ремень безопасности и другие нарушения.

«По предварительным данным, водитель автобуса не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся. В аварии пострадали 12 пассажиров», - отметил глава пресс-службы республиканского управления ГИБДД МВД, комментируя произошедшее минувшей ночью дорожное происшествие.

Напомним: экскурсионный автобус Mercedes, в котором находились 49 пассажиров и водитель, съехал в кювет и перевернулся в 03.00 по московскому времени на 10-м километре автодороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе республики Коми. В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе четверо детей.  

Автор: Александр Люблинский
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