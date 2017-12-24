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11:19   24 Декабря 2017
Весь мир
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МО: Большинство нарушений режима перемирия приходятся на районы под контролем «Нусры»

МО: Большинство нарушений режима перемирия приходятся на районы под контролем «Нусры»

Российская часть в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки четыре нарушения режима тишины, турецкая — два. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Четыре нарушения представители российского ведомства зафиксировали в провинциях Алеппо (три) и Латакия (одно). Турецкие наблюдатели сообщили о двух случаях стрельбы. Оба в провинции Дамаск.

Большинство случаев нарушения режима прекращения огня имели характер беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения в районах, находящихся под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В течение минувших суток Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айюба провинции Эль-Кунейтра. Туда было доставлено 2,1 тонны продуктов питания. 125 жителей получили медицинскую помощь.

Соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, по-прежнему составляет 2315.

Отряды вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хомс, Хама, Дамаск и Эль-Кунейтра продолжает вести переговоры о присоединении к режиму. Число вооруженных формирований, заявивших о приверженности к режиму перемирия, также осталось прежним — 234.

МО: Большинство нарушений режима перемирия приходятся на районы под контролем «Нусры»

21 декабря осложнилась ситуация на Голанских высотах .Правительственная армия нанесла удар по укрепрайону радикалов коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой террористической организацией «Джебхат ан-Нусра», ракетами класса «земля-земля». Тем не менее, радикалы готовят наступление на предместья приграничного с Латакией города Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба.

Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #политика #перемирие #весь мир
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