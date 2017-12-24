Медведев поздравил с юбилеем актрису Елену Шанину

Актриса театра и кино Елена Шанина в воскресенье, 24 декабря, отмечает свой 65-й день рождения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил артистку, отметив ее большой талант и высокое мастерство.

Большую популярность актрисе принесла роль в спектакле «Юнона и Авось». Именно она сыграла Кончиту, рассказав зрителю невероятную историю любви. Российский премьер заметил, что искренность, с которой Шанина выходит на сцену, является главным секретом ее успеха.

Музыкальность, трогательность и женственность - вот то, что позволяет актрисе создавать яркие образы и блистать на сцене театра, а также в кино.