Медведев поздравил с юбилеем актрису Елену Шанину
Актриса театра и кино Елена Шанина в воскресенье, 24 декабря, отмечает свой 65-й день рождения.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил артистку, отметив ее большой талант и высокое мастерство.
Большую популярность актрисе принесла роль в спектакле «Юнона и Авось». Именно она сыграла Кончиту, рассказав зрителю невероятную историю любви. Российский премьер заметил, что искренность, с которой Шанина выходит на сцену, является главным секретом ее успеха.
Музыкальность, трогательность и женственность - вот то, что позволяет актрисе создавать яркие образы и блистать на сцене театра, а также в кино.