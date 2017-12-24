При пожаре в ТЦ на Филиппинах без вести пропали около 40 человек

Спасатели, разбирающие завалы на месте пожара в торговом центре города Давао на Филиппинах, где без вести пропали около 40 человек, извлекли тело первого погибшего.

Об этом в воскресенье утром сообщила мэр города Сара Дутерте, при этом она призвала спасателей не останавливаться, пока не будут найдены все 37 человек, которые на данный момент считаются пропавшими без вести. Список имен людей, пропавших без вести во время крупного пожара в ТЦ, был предоставлен их родственниками и выложен на официальной странице мэрии города Давао в социальной сети Facebook.

«Не останавливайтесь, пока не найдете 37», - сопроводила список мэр.

Напомним: Крупный пожар в торговом центре New City Commercial Center в городе Давао вспыхнул в субботу 23 декабря утром по местному времени. Местная полиция предполагает, что возгорание началось на третьем этаже в мебельном магазине, после чего быстро распространился по всему зданию. Причины пожара к настоящему моменту не называются.