Стюардессу, выпавшую из самолета UTair во Внуково, выписали из больницы

Стюардесса авиакомпании UTair, которая накануне вечером была госпитализирована после того, как выпала самолета в столичном аэропорту Внуково, выписалась из больницы.

Об этом в воскресенье утром сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. В частности, сообщается, что бортпроводнице оказали необходимую медицинскую помощь, после чего она покинула больницу.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что инцидент с выпадением стюардессы во Внуково произошел в субботу 23 декабря вечером, во время предполетной подготовки самолета компании UTair, готовившегося совершить рейс в Ханты-Мансийск. Бортпроводница, закрывавшая заднюю дверь в самолете, поскользнулась и выпала из салона.

В скором времени после произошедшего в авиакомпании заявили, что стюардесса госпитализирована. Также сообщается, что в авиакомпании выясняют причины произошедшего и оказывают пострадавшей сотруднице поддержку.