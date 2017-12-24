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10:26   24 Декабря 2017
Россия
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Стюардессу, выпавшую из самолета UTair во Внуково, выписали из больницы

Стюардессу, выпавшую из самолета UTair во Внуково, выписали из больницы

Стюардесса авиакомпании UTair, которая накануне вечером была госпитализирована после того, как выпала самолета в столичном аэропорту Внуково, выписалась из больницы.

Об этом в воскресенье утром сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. В частности, сообщается, что бортпроводнице оказали необходимую медицинскую помощь, после чего она покинула больницу.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что инцидент с выпадением стюардессы во Внуково произошел в субботу 23 декабря вечером, во время предполетной подготовки самолета компании UTair, готовившегося совершить рейс в Ханты-Мансийск. Бортпроводница, закрывавшая заднюю дверь в самолете, поскользнулась и выпала из салона.

В скором времени после произошедшего в авиакомпании заявили, что стюардесса госпитализирована. Также сообщается, что в авиакомпании выясняют причины произошедшего и оказывают пострадавшей сотруднице поддержку.  

Автор: Александр Люблинский
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