Бойцы ВСУ нарушили новогоднее перемирие, обстреляв из минометов пригород Донецка

Украинские силовики в ночь на воскресенье выпустили по территории самопровозглашенной ДНР 16 мин.

Об этом сообщили в оперативном командовании республики.

Военные Украины, находясь в районе поселка Опытное в Ясиноватском районе, произвели минометный обстрел поселка Веселое, находящегося неподалеку от Донецка. Всего силовики выпустили 16 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

Этим бойцы ВСУ нарушили режим прекращения огня, согласованный контактной группой по Донбассу в Минске на время новогодних и рождественских праздников с 23 декабря.