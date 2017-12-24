Путин поздравил с днем рождения лидера Азербайджана

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в воскресенье празднует свой 56-й день рождения.

Российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме оценил вклад Алиева, как «настоящего друга России», в укрепление отношений стратегического партнерства между Москвой и Баку. Отметил, что под его руководством Азербайджан уверенно движется на пути социально-экономического развития и играет немаловажную роль в международном регулировании.

Путин пожелал азербайджанскому президенту крепкого здоровья, благополучия и счастья. А также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и плодотворную работу с ним.