Огонь вспыхнул в деревянном доме на Ямале, есть погибшие

Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло ночью в деревянном многоквартирном доме. Ранее его частично расселили. Оставшиеся жильцы спали, когда начался пожар. Огонь долгое время никто не замечал.

На место происшествия вызвали пожарных. Некоторые жильцы эвакуировались сами. Еще двоих спасатели вывели с первого этажа. При осмотре дома найдены тела четверых человек, в том числе, детей. Три человека пострадали. Их отвезли в больницу.

Очаг возгорания располагался в квартире на втором этаже. Полностью потушить огонь пожарным удалось пять часов спустя.