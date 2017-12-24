Неизвестный в противогазе и с мачете напал на прохожих в Лос-Анджелесе

Восемь человек пострадали в результате нападения неизвестного мужчины в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Вооруженный мачете мужчина скрыл лицо противогазом. Он атаковал прохожих, но кто-то успел вызвать полицию. Приехавшие на место происшествия правоохранители ранили преступника.

Officer Involved Shooting CanogaPark @LAPD shoots suspect armed with machete and wearing a gas mask. pic.twitter.com/XulmuYH2B1 — Kevin Takumi (@KevinTakumi) December 24, 2017

Восемь человек пострадали в результате происшествия. Сейчас они находятся в больнице.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.