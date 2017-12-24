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9:26   24 Декабря 2017
Весь мир
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МИД РФ призвал ЕС не идти на поводу у стран-русофобов

МИД РФ призвал ЕС не идти на поводу у стран-русофобов

Россия ценит позицию Кипра, выступающего за нормализацию отношений Москвы и Брюсселя.

Об этом в интервью кипрской газете «Симерини» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат заметил, что санкции Евросоюза сильно ударили по связям между странами-участницами объединения и Россией. Президент Кипра Никос Анастасиадис и российский лидер Владимир Путин в октябре этого года уже обсуждали перспективы восстановления полномасштабного диалога РФ-ЕС. Тем более в Евросоюзе многие недовольны нынешним положением дел.

Москва надеется, что в ЕС преодолеют инерцию мышления и прекратят прислушиваться к немногочисленной группе стран-русофобов.

 

Автор: Юлия Халус
#россия #евросоюз #лавров #политика #новости #весь мир
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