МИД РФ призвал ЕС не идти на поводу у стран-русофобов

Россия ценит позицию Кипра, выступающего за нормализацию отношений Москвы и Брюсселя.

Об этом в интервью кипрской газете «Симерини» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат заметил, что санкции Евросоюза сильно ударили по связям между странами-участницами объединения и Россией. Президент Кипра Никос Анастасиадис и российский лидер Владимир Путин в октябре этого года уже обсуждали перспективы восстановления полномасштабного диалога РФ-ЕС. Тем более в Евросоюзе многие недовольны нынешним положением дел.

Москва надеется, что в ЕС преодолеют инерцию мышления и прекратят прислушиваться к немногочисленной группе стран-русофобов.