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Бойцы ВСУ нарушили новогоднее перемирие, обстреляв из минометов пригород Донецка

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7:37   24 Декабря 2017
Весь мир
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КНДР назвал новую резолюцию Совбеза ООН «актом агрессии»

КНДР назвал новую резолюцию Совбеза ООН «актом агрессии»

Власти КНДР полностью отвергли новую резолюцию, принятую Совбезом ООН. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Накануне Совет Безопасности всемирной организации принял документ, ужесточающий санкции против Пхеньяна. Резолюция стала ответом на ноябрьский пуск баллистических ракет КНДР. В Северной Корее такое решение ведомства назвали «актом агрессии».

Из заявления МИД КНДР стало известно, что страна полностью отвергла документ. Северокорейские политики заявили, что резолюция ставит под угрозу безопасность в регионе и на Корейском полуострове. Северная Корея продолжит развивать потенциал ядерного оружия с целью обороны и противостояния угрозе со стороны Соединенных Штатов с последующим установлением баланса.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #резолюция оон
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