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6:37   24 Декабря 2017
Весь мир
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Опубликованы списки автомобилей, оправдавших ожидания и расстроивших автовладельцев

Опубликованы списки автомобилей, оправдавших ожидания и расстроивших автовладельцев

Издание Consumer Reports составило два списка автомобилей: в одном из них собраны автомобили, расстроившие автолюбителей, в другом — оправдавшие ожидания. В опросе участвовали порядка 500 тысяч автовладельцев.

Первое место в топе разочарований занял Mercedes-Benz GLA. Аналитики отметили, что у автомобиля замечены проблемы с трансмиссией и шумоизоляцией. На втором месте — Nissan Sentra. Автолюбители жаловались на динамику машины и слишком жесткую подвеску. Замкнул тройку лидеров Acura ILX, у которого зафиксированы аналогичные проблемы с «Мерседесом».

Tesla Model S открыл тройку лидеров-автомобилей, покупатели которых остались полностью довольными приобретением. Владельцы отметил, что электромобиль способен проехать без подзарядки более 370 километров. Второе место осталось за Porsche 911, полюбившемуся за дизайн. Chevrolet Corvette отметили за его мощность и алюминиевую конструкцию, целью которой является снижение веса автомобиля. «Шевроле» занял третье место.

Автор: Павел Никифоров
#авто #топ-3 #tesla model s
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