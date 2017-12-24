Запрет Трампа на въезд беженцев частично отменили в США

Суд в США частично отменил запрет на въезд беженцев из тех стран, население которых в большинстве своем представляют мусульмане.

Соответствующий законопроект был подписан ранее президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Некоторые иски против такого документа одобрил судья Джеймс Робарт.

Исключение составят те мигранты, у которых не подтвердится связь с лицами или организациями, уже базирующимися в США. Об этом сообщило агенство Reuters.