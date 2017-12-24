Самолет при взлете столкнулся с грузовиком в Индонезии

Самолет, принадлежащий авиакомпании SilkAir, во время взлета столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Авария произошла в аэропорту города Медан в Индонезии. На борту воздушного судна находилось 163 пассажира. Никто из них не пострадал.

Позднее были опубликованы фотографии с места происшествия. На грузовике остались глубокие вмятины от протаранившего его самолета. После инцидента пассажиров сняли с рейса, из Сингапура был направлен дополнительный самолет.