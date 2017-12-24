Столтенберг озвучил сферу превосходства России над НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал область, в которой Российская Федерация превосходит альянс. Слова политика привели РИА Новости.

Столтенберг отметил, что объединение сократило свою деятельность в море по окончании «холодной войны». Особенно он подчеркнул свертывание работы в области контратак подводных субмарин. Генсек заявил, что НАТО из-за отсутствия тренировок потеряло навыки в этой области.

Россия же, по словам Столтенберга, с тех пор достигла высокого результата в этом направлении. Москва вложила много сил и времени в развитие флота, заключил генсек.