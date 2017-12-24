Трамп прокомментировал информацию о возможной отставке Маккейба

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об отставке замглавы ФБР Эндрю Маккейба. Политик написал об этом в своем твиттере.

Американский лидер пояснил, что Маккейбу осталось до пенсии всего лишь 90 дней. Замглавы намерен уйти со всеми полагающимися почестями и выплатами, сообщил Трамп.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники накануне сообщила, что Маккейб уйдет в отставку в начале следующего года. Причиной этому, по информации агентства, стал скандал вокруг переписки с оппонентом Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.