Трамп прокомментировал информацию о возможной отставке Маккейба
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об отставке замглавы ФБР Эндрю Маккейба. Политик написал об этом в своем твиттере.
Американский лидер пояснил, что Маккейбу осталось до пенсии всего лишь 90 дней. Замглавы намерен уйти со всеми полагающимися почестями и выплатами, сообщил Трамп.
Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники накануне сообщила, что Маккейб уйдет в отставку в начале следующего года. Причиной этому, по информации агентства, стал скандал вокруг переписки с оппонентом Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.
FBI Deputy Director Andrew McCabe is racing the clock to retire with full benefits. 90 days to go?!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2017