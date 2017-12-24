Гордон раскритиковала программу Собчак

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон назвала предвыборную кампанию телеведущей Ксении Собчак плагиатом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По мнению Гордон, Собчак присваивает лозунги, отношению к которым она не имеет. Журналистка призвала телеведущую бороться за «реальное дело», а не заниматься «списыванием», как троечник в школе.

Ксения Собчак ранее выдвинула свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Телеведущая позиционирует себя как кандидата «против всех». На одном из съездов партии «Гражданской инициативы», основателем которой является бывший министр экономики Андрей Нечаев, было решено, что Собчак баллотируется в качестве кандидата от этой партии. Екатерина Гордон тоже изъявила желание побороться за пост президента России. Выборы пройдут в марте 2018 года.