Пушков прокомментировал заявление о «достоверности вмешательства» России

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал недавний розыгрыш российскими пранкерами постпреда США при ООН Никки Хейли. Об этом он написал в своем твиттере.

Накануне двое российских пранкеров связались с Хейли, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В беседе они обсудили дела вымышленного острова, расположенного на юге Китая. Пранкеры сообщили пострпреду США, что Россия якобы вмешалась в выборы на этом острове.

Пушков отметил, что западные страны часто обвиняют Москву во «вмешательстве». Сенатор назвал такое явление «новой манией Запада». Достоверность таких сообщений, по словам сенатора, может сравниться с информацией о «вмешательстве» РФ в выборы на несуществующем острове Биномо.