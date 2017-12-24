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2:46   24 Декабря 2017
Весь мир
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Додон: в Молдавии обсуждают возможность выхода страны из СНГ

Додон: в Молдавии обсуждают возможность выхода страны из СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что члены главенствующей проевропейской партии обсуждают возможность выхода страны из СНГ.

Глава государства сообщил, что депутаты-радикалы хотят воспользоваться обострением отношений с Российской Федерацией. Додон заверил, что власти Молдавии сделают все, чтобы не допустить выхода страны из СНГ.

В случае же выхода государства из Содружества Независимых Государств будут ущемлены интересы граждан Молдавии. Додон считает необходимым остановить эти процессы. В противном случае, заключил президент, пострадают обычные люди. СНГ — международная организация, целью которой является регулировка отношений стран, входивших в состав СССР. Объединение было основано восьмого декабря 1991 года главами России, Украины и Белоруссии.

Автор: Павел Никифоров
#молдавия #додон #снг
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