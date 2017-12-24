Пушков прокомментировал заявление Макрона и Меркель по СЦКК

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по СЦКК. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

В субботу главы двух держав призвали Москву вернуть российских офицеров к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба канцлера Германии.

Сенатор Пушков отметил, что если Макрон и Меркель действительно хотят возвращения российских военных к работе в Центре, то политикам нужно призвать администрацию Киева изменить свою политику в этом вопросе. Ранее МИД РФ заявил, что отзывает наблюдателей из СЦКК, поскольку Украина чинит препятствия в работе военным.