Канцлер Австрии: Турции не место в Евросоюзе

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что Турции не место в Евросоюзе. Политик дал интервью газете Bild am Sonntag.

Такое заявление канцлер сделал, опираясь на политику республики в последние годы. Он отметил, что Австрия видит много нарушений свобод и прав человека со стороны Турции. Евросоюз, по его мнению, смотрит на это сквозь пальцы и не предпринимает никаких мер.

Правильным решением Курц считает прекращение диалога о вступлении Турецкой Республики в страны-участницы Евросоюза. Однако, большинство членов объединения не поддерживают точки зрения австрийского канцлера. Политик выразил надежду на изменение ситуации в этой области в обозримом будущем. Интервью с Курцем было опубликовано в издании в субботу, 23 декабря.