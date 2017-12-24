Бразилия ответит на высылку своего посла из Венесуэлы

Власти Бразилии заявили, что готовят ответ на высылку своего посла из Венесуэлы. Соответствующая информация появилась на сайте МИД страны.

В случае, если информация о высылке представителя страны окажется верной, то это лишний раз докажет авторитарный режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщили в ведомстве. В МИД Бразилии отметили, что такой шаг со стороны Каракаса говорит о неготовности администрации страны к ведению диалога.

Помимо бразильского посла, Венесуэла выслала временного представителя Канады Крэйба Ковалика. Власти последней пока не отреагировали на объявление своего человека персоной нон грата. Каракас обвинил временного посла Канады в использовании своих полномочий для вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.