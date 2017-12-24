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1:02   24 Декабря 2017
Весь мир
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Бразилия ответит на высылку своего посла из Венесуэлы

Бразилия ответит на высылку своего посла из Венесуэлы

Власти Бразилии заявили, что готовят ответ на высылку своего посла из Венесуэлы. Соответствующая информация появилась на сайте МИД страны.

В случае, если информация о высылке представителя страны окажется верной, то это лишний раз докажет авторитарный режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщили в ведомстве. В МИД Бразилии отметили, что такой шаг со стороны Каракаса говорит о неготовности администрации страны к ведению диалога.

Помимо бразильского посла, Венесуэла выслала временного представителя Канады Крэйба Ковалика. Власти последней пока не отреагировали на объявление своего человека персоной нон грата. Каракас обвинил временного посла Канады в использовании своих полномочий для вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Автор: Павел Никифоров
#бразилия #венесуэла #высылка посла
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